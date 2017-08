Schweizer Folklorefest der Superlative

Von: Christiane Oelrich (dpa) | 25.08.17

INTERLAKEN (dpa) - Beim größten Schweizer Heimatfest «Unspunnen» (26.8. bis 3.9.) stehen vor allem Männer im Mittelpunkt: Sie raufen, stoßen Steine, schwingen Fahnen. Aber Frauen sind auch dabei: beim Jodeln, Tanzen, Küssen.

Jodeln, Fahnen schwingen, Raufen in Sägespänen - am Samstag (26.8.) startet in Interlaken im Berner Oberland das größte Heimatfest des Jahrzehnts in der Schweiz.

Nur alle zwölf Jahren kommen zum «Trachten- und Alphirtenfest Unspunnen» Tausende zusammen, um mit Gesang, Tanz und Traditionssport jahrhundertealte Bräuche wachzuhalten. Auch nach dem Festlogo zu urteilen, sind diese Traditionen vor allem Männersache: Darauf sind drei starke Burschen mit verschränkten Armen zu sehen. Sie wirken laut Veranstaltern «wie ein Bollwerk der Tradition».

Das Schwingen, ein Schweizer Traditionssport für starke Männer mit dicken Nacken und breiten Schultern, ist einer der Höhepunkte. Dabei ringen sich je zwei Gegner in einer Sägemehlarena zu Boden. Sie tragen dazu über den langen Hosen ein kurzes reißfestes Beinkleid, an dem sie sich gegenseitig zu packen versuchen. Wie beim Schützenfest wird der Sieger zum König ausgerufen. Männerbeschäftigungen wie Fahnenschwingen, Steinstoßen und Hornussen gehören auch zum Fest - letzteres ein Mannschaftssport, der ein bisschen an Cricket erinnert.

Beim Jodeln, Tanzen, Alphornblasen und Kochen traditioneller Gerichte kommen dann auch die Frauen zum Zug. Und beim Küssen: «SIE küssen die Sieger» meldet die Zeitung «Blick» mit Schlagzeile und Foto von drei Frauen in Edelweißtracht mit roter Schürze. Die Tracht erinnert an ein Dirndl, ohne den Riesenausschnitt. Sie sind «Ehrendamen», die Gäste begleiten und bei Siegerehrungen das Bild verschönern sollen. «Blick»-Leser hatten die drei ausgewählt. Auch die Weidentiere werden beim Unspunnenfest bedacht: Jeden Abend bekommen sie bei der Rückkehr in den Stall den Alpsegen eines Bet-Rufers.

Die Tradition geht auf das Jahr 1805 zurück. Die Regierenden fürchteten damals Aufstände nach politischen Unruhen zwischen Stadt- und Landbevölkerung und ersannen das Fest, um ein Zusammenrücken zu fördern. Wie heute ging es bei dem Fest damals um traditionelle Freizeitbeschäftigungen. Es gab ein weiteres Unspunnenfest 1808, dann erst wieder fast 100 Jahre später.

Seit der Nachkriegszeit findet das Fest etwa alle zwölf Jahre statt. Den Namen hat es von einer Burg in der Nähe von Interlaken. Davor fanden die Festlichkeiten auf einer Wiese mit Alpenpanorama statt. Wegen des großen Andrangs wurde nun eine Festwiese in Interlaken bezogen.

Das Fest endet am 3. September mit einem großen Festumzug mit mehr als 4.000 Teilnehmern. Insgesamt werden in den neun Tagen rund 150.000 Besucher überwiegend aus der Schweiz erwartet.