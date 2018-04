NEW YORK (dpa) - Die Schweizer Botschafterin in Berlin, Christine Schraner-Burgener, wird neue UN-Sondergesandte für Myanmar. UN-Generalsekretär António Guterres habe die Diplomatin offiziell für den neu geschaffenen Posten ernannt, teilte sein Sprecher am Donnerstag in New York mit. Die 1963 in Meiringen in der Schweiz geborene Schraner Burgener war seit 2015 Botschafterin in Berlin und davor unter anderem Vertreterin ihres Landes in Thailand.

Nach Angaben der UN sind seit August 2017 knapp 700.000 Mitglieder der muslimischen Rohingya-Minderheit aus dem überwiegend buddhistischen Myanmar ins benachbarte Bangladesch geflohen. Der UN-Sicherheitsrat reist in den kommenden Tagen in die Region, um sich ein Bild der Lage zu machen.