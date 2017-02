Schweiz schickt die Band «Timebelle» zum Song Contest

Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.17

ZÜRICH (dpa) - Das Trio «Timebelle» wird die Schweiz beim Eurovision Song Contest vertreten. Die Band setzte sich am Sonntag in einer SRF-Fernsehshow im Publikumsvoting gegen fünf andere Kandidaten durch. Vor zwei Jahren waren «Timebelle» in der Schweizer Vorauswahl an der Jury gescheitert. Mit der Power-Ballade «Apollo» starten die rumänische Sängerin Miruna Manescu und ihre Kollegen nun im Mai in Kiew.

Voriges Jahr konnte sich die Ukrainerin Jamala den Titel in Stockholm sichern. Die schweizerisch-kanadische Sängerin Rykka schied dort mit ihrer eigenwilligen Performance bereits im Halbfinale aus. Der Schweizer Rundfunk hat sich deshalb für das diesjährige Finale ein Mitspracherecht für die Choreographie gesichert.