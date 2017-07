UTRECHT/DOETINCHEM (dpa) - In der Gruppe C ist es spannend: Frankreich, Österreich und die Schweiz nach ihrem ersten EM-Sieg streiten sich um zwei Plätze im Viertelfinale.

Die Schweizer Fußballerinnen haben mit ihrem ersten Sieg bei einer Fußball-EM die Viertelfinal-Chance gewahrt. Die Mannschaft der deutschen Trainerin Martin Voss-Tecklenburg besiegte am Samstag in Doetinchem die Auswahl Islands mit 2:1 (1:1). Fanndis Fridriksdottir (33. Minute) brachte Island in Führung, ehe die Schweiz durch Tore von Lara Dickenmann (43.) und Ramona Bachmann (52.) das Spiel noch drehte.

Die Partie war wegen einer langen Behandlungspause rund zehn Minuten unterbrochen. Nachdem die Schweizer Torhüterin Gaelle Thalmann und die Isländerin Gunnhildur Jonsdottir zusammengeprallt waren, musste die Keeperin noch auf dem Platz am Kopf genäht werden. «Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie nach der Auftaktniederlage heute gekämpft hat», sagte die Ex-Nationalspieler Voss-Teckenburg.

Anschließend trennten sich Frankreich und EM-Neuling Österreich in Utrecht mit 1:1 (0:1). Die Führung durch die - für den Bundesligisten MSV Duisburg stürmende - Lisa Makas (27.) glich die Französin Amandine Henry (51.) aus. Zum Vorrundenabschluss am kommenden Mittwoch haben Spitzenreiter Frankreich (4 Punkte), die auf die Schweiz (3) treffen, und Österreich (4) noch Chancen auf das Viertelfinale. Außenseiter Island ist nach zwei Niederlagen chancenlos.