PHUKET: Mitarbeiter des Kamala Regent Resorts haben in einem Zimmer des Hotels die Leiche eines Schweden gefunden.

Der 47-Jährige soll sich mit einem Strick im Badezimmer erhängt haben. Er trug nur einen Bademantel des Hotels und wurde in kniender Position mit einem Strick um den Hals gefunden, der an der Dusche befestigt war. Die Polizei schließt ein Verbrechen aus. So konnten die Ermittler keine Hinweise ausmachen, die auf einen Kampf deuten oder, dass das Zimmer durchwühlt wurde. Den Beamten folgend sei er beim Auffinden mindestens schon drei Stunden tot gewesen. Eine pathologische Untersuchung wurde eingeleitet, die schwedische Botschaft über den Vorfall informiert.