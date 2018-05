PATTAYA: Eine Luftbildaufnahme zeigt das ganze Ausmaß des verschmutzen Meeres am Hafen Bali Hai.

„Sanook“ ging einem Hinweis über eine erneute Einleitung ungeklärter Abwässer in die See nach. Vom Hafen Bali Hai entlang des Pratumnak-Hügels hatte sich, so schreibt „Sanook“, eine „Schwarze Lagune“ gebildet. Der Reporter glaubt, dass das stinkende Wasser aus einem Abflussrohr der Stadt stammt. Anstatt es zur Kläranlage zu leiten, fließt es in die Bucht von Pattaya.