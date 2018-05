PATTAYA: Schmutzige, schwarze Abwässer sind in Na Jomtien ins Meer geflossen und haben Touristen zu anderen Stränden vertrieben.

Das schwarze Wasser sprudelte aus einem Regenwasserkanal und breitete sich am Sonntag über einen Kilometer Strand und direkt vor vielen Hotels ins Meer aus. Urlauber beschwerten sich über die langsame Reaktion der Behörden, den Dreck zu beseitigen. Die Beschwerden wurden auch mit Videos auf Facebook veröffentlicht. Der Sprecher der Stadt Pattaya, Generalmajor Phinit Manirat, sagte am Sonntag laut der „Bangkok Post“, das Abwasser käme aus einem von der Gemeinde Na Jomtien beaufsichtigten Gebiet. Aber lokale Beamte der Provinz müssten das Problem gemeinsam lösen, weil „es das gleiche Meer“ sei. Später inspizierten Beamte den verdreckten Strandabschnitt. Schwarzes Wasser tauchte erstmals vor Tagen bei Starkregen auf. Möglich ist, dass die Niederschläge angesammelten Abfall in die See gespült haben.