Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.17

Ein Leser richtet sich mit einer Frage an die schusswaffeninteressierte Leserschaft:

Sehr geehrte Damen und Herren, früher war es möglich, dass ein thailändischer Bürger zum Bezirksamt ging, das Formular Por 1 ausgefüllt hat und bei positiver Beurteilung eine Waffe beantragen konnte, bis Kaliber 38 Spezial. Das Kaliber 9 mm Parabellum und stärker war eh nur Beamten vorbehalten, so die Schilderung eines Thais. Jetzt wurde mir erzählt, dass nur noch Beamte in einer Großstadt Waffen beantragen dürfen, egal was für ein Kaliber und der normale Bürger in einer Kleinstadt das nicht mehr darf. Es ist also dem Nicht-Beamten verboten, eine Waffe zu beantragen. Also ehrlich gesagt, das kann ich kaum glauben. Dann wären ja alle Waffenhändler in ganz Thailand bald pleite. Denn es dürfte in Thailand mehr normale Bürger geben als Beamte. Vielleicht weiß die Leserschaft mehr?

Detlev Steinert