Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.17

LAUSANNE (dpa) - Der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Russlands (ROC), Alexander Schukow, hält die Existenz eines staatlichen Dopingsystems weiter für nicht bewiesen. Bei den Strafen gegen Russland habe sich das Internationale Olympische Komitee leider von den Aussagen des Kronzeugen Grigori Rodschenkow leiten lassen, sagte Schukow am Dienstag in Lausanne. «Wir reden heute über die Disqualifizierung eines ganzen Landes aufgrund der durch keinerlei Belege gestützten Aussagen eines Betrügers, der in ein fremdes Land geflohen ist.»

Rodschenkow leitete früher das Moskauer Anti-Doping-Labor, war aber eine Schlüsselfigur in den Manipulationen, gerade bei den Winterspielen in Sotschi 2014. Er lebt inzwischen in den USA an einem anonymen Ort und steht untem dem Schutz des FBI. Nach Angaben der Agentur Interfax entschuldigte sich Schukow bei der IOC-Sitzung für die Vorfälle. Sie seien aber die Schuld Rodschenkows und seiner Umgebung gewesen. Die staatliche Ebene habe damit nichts zu tun.

Das IOC hatte am Dienstag Russland als Mannschaft von den kommenden Olympischen Winterspielen ausgeschlossen. Nur einzelne unbelastete Sportler können zugelassen werden. Das ROC ist gesperrt, Schukow selbst derzeit als IOC-Mitglied suspendiert.