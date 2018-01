Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.18

Foto: The Nation

PATHUM THANI: Bei einer Razzia in einem Pub fanden Polizisten und Mitarbeiter der örtlichen Verwaltung am Freitag gegen 1.30 Uhr ein Buch über Korruptionszahlungen an Staatsdiener.

Sorgfältig aufgelistet waren Beträge, die täglich oder monatlich Beschäftigten staatlicher Behörden übergeben wurden. Verhaftet wurde bei dem Einsatz der 22 Jahre alte Manager, weil er gegen eine Anordnung des Militärrats verstoßen hatte: In der Nähe von Schulen, Universitäten und weiteren Bildungsstätten ist der Verkauf und Ausschank von Alkohol verboten. Der Entertainment-Betrieb hatte keine Lizenz, wurde nahe der Rajamangala University of Technology Thanyaburi betrieben und soll Alkohol an Minderjährige verkauft haben.