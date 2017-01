Lebhaft, wuselig geht es zwischen den vielen Marktständen zu, an denen thailändische Leckerbissen erhältlich sind. Fotos: Jahner

PATTAYA: Die Touristenmetropole ist für ihr ausschweifendes Nachtleben weltweit bekannt und besitzt mitunter sogar einen zweifelhaften Ruf. Doch neben lärmenden Bier- und Go-Go-Bars gibt es auch in Pattaya so einige Geheimtipps zu entdecken, an denen man weit ab vom nächtlichen Trubel der Party- und Ausgehmeilen jede Menge „Thainess“ erleben kann. Einer dieser Geheimtipps ist ohne Zweifel die „Naklua Walking Street“, die noch bis zum 17. März jeden Samstag und Sonntag zwischen 17 und 22 Uhr im hohen Norden der Stadt veranstaltet wird und unter vielen ausländischen Besuchern des Seebads nahezu unbekannt ist.