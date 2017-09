Von: Redaktion DER FARANG | 10.09.17

Ein Leser schildert, wie er seinen verlorengegangenen Laptop zurückerhielt:

Nach meiner Ankunft am Flughafen in Bangkok am 14. August um ca. 12.40 Uhr, hatte ich ohne Wissen ein Taxi bestiegen, ohne zuvor einen Taxibon gelöst zu haben. Als der Fahrer mich nach diesem fragte, teilte ich ihm mit, dass ich keinen habe. Er erklärte mir, dass er mich auch so zu meinem Zielort Jomtien fahren würde. Dort angekommen, vergaß ich meine Laptoptasche samt Inhalt auf dem hinteren Sitzplatz und nahm nur mein übriges Gepäck aus dem Kofferraum. Als ich bemerkt hatte, dass ich meine Laptoptasche vergessen hatte, war das Taxi bereits weg. Am Donnerstag fuhr ich dann nach vielen Telefonaten mit dem Bus zum Flughafen, um die letzte Chance wahrzunehmen. Dort angekommen, hatte die Polizei in Zusammenarbeit mit der Flughafen-Security den Fahrer ausfindig gemacht. Dies geschah über die Aufnahmen der Überwachungskamera, auf denen zu sehen war, wie ich das Abfertigungsgebäude verließ und in das Taxi stieg. Der Fahrer brachte dann gegen 21.30 Uhr meine Laptoptasche mit Inhalt unversehrt und vollständig zurück. Dazu möchte ich ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten ausdrücken, die mir nach mühseliger Arbeit zur Wiedererlangung des Laptops verholfen haben. So bin ich sehr glücklich nach Jomtien zurückgekehrt.

Erich Sperling