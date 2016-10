TAK: Um die Behörden auf den schlechten Zustand der Straßen in ihrer Heimatprovinz Tak aufmerksam zu machen, hatte ein 25-jähriges Modell eine außergewöhnliche Idee: Sie nahm ein Bad in den riesigen Schlaglöchern, in denen sich nach jedem Regen das Wasser sammelt und veröffentlichte Fotos von der Aktion auf Facebook.

Da sie regelmäßig ihre Verwandten im Distrikt Mae Ramat besucht, ärgerte sie sich bereits lange über den miserablen Zustand des Straßenbelages. Eigentlich wollte sie die Aufnahmen nur für ihre Freunde schießen, doch in Anbetracht, dass in ihrem Heimatbezirk über 100 Haushalte angesiedelt sind, die die Straße täglich befahren, entschied sie sich, die Fotos der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, um die Behörden zur Behebung der Schäden aufzufordern.