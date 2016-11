HUA HIN: Am Bahnhof in Hua Hin gelang der Eisenbahnpolizei Mitte November ein großer Schlag gegen Drogenschmuggler.

Drei Teenager, ein 19-jähriger Mann und zwei 18 sowie 16 Jahre alte Mädchen, gingen den Beamten im Expresszug Nummer 37 von Bangkok nach Sungai Kolok mit Drogen im Straßenverkaufswert von über 10 Millionen Baht ins Netz. In zwei Reisetaschen, die die Jugendlichen in der Gepäckablage über ihren Sitzplätzen verstaut hatten, fanden die Beamten 56.000 Methamphetamin-Tabletten, „Ya Ba“ genannt.



Zuvor hatten die Drogenfahnder einen Hinweis erhalten, dass Schmuggler den Zug nutzen würden, um große Mengen Rauschgift in den tiefen Süden zu transportieren. Um herauszufinden, ob noch weitere Täter beteiligt sind, leiteten die Beamten eine verdeckte Ermittlung ein und nahmen das beschuldigte Trio bei einem Zwischenstopp des Zuges am Bahnhof in Hua Hin fest. Zwei der Beteiligten sollen bei dem Zugriff zudem unter dem Einfluss von Rauschgift gestanden haben, was ein Drogenschnelltest bewies.



Veröffentlichten Zahlen der Drogenbekämpfungsbehörden folgend wurden 2014 insgesamt 62.979 Drogenschmuggler und -kuriere festgenommen. 15,6 Prozent von ihnen waren unter 20 Jahre alt. Aktuelle Zahlen wurden noch nicht genannt.