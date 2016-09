Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 19.09.16

UPDATE - AYUTTHAYA: Heute Morgen geht auf dem Fluss Chao Phraya die Suche nach vermissten Fahrgästen des Unglücksschiffs „Sombat Mongkolchai Tabtim“ weiter. Wegen starken Regens musste die Suche am Sonntagabend abgebrochen werden.

Bestätigt sind bisher 15 Tote. Zudem sollen 46 Passagiere verletzt worden sein. 10 werden nach Behördenangaben noch vermisst. In dem untergegangenen Schiff werden ertrunkene Menschen vermutet. Heute soll ein Kran das gekenterte Schiff heben.

Das Schiff mit muslimischen Pilgern rammte am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Höhe des Tempels Sanam Chai einen Betonpfeiler in Ufernähe und kenterte. Angeblich hatte der Kapitän einem Frachtschiff ausweichen wollen. Das Boot war in Nonthaburi gestartet. Die Muslimen hatten an einer religiösen Zeremonie in einer Moschee in Ayutthaya teilgenommen, das Schiff befand sich auf der Rückfahrt.

Laut dem stellvertretenden Gouverneur von Ayutthaya, Rewat Prasong, waren über 150 Personen an Bord. Damit war das Schiff stark überladen, erlaubt sind bis zu 50 Personen. Nach dem Unglück sprangen Fahrgäste in Panik über Bord und schwammen zu dem drei bis fünf Meter entfernten Ufer. Die starke Strömung erschwerte die Rettungsaktionen, an der mehrere Boote beteiligt waren.

Seit dem Unglück ist der 68 Jahre alte Kapitän verschwunden. Offenbar ist er geflüchtet.