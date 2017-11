Von: Redaktion DER FARANG | 19.11.17

PATTAYA: 40 Schiffe nehmen am Montag ab 9 Uhr an der Parade zum 50. Gründungstag der Organisation südostasiatischer Staaten (ASEAN) in der Bucht von Pattaya teil.

Ministerpräsident Prayut Chan-o-acha wird auf der HTMS Thalang über die International Fleet Review präsidiere. 25 Schiffe kommen aus 19 Ländern, so aus den USA, China, Russland, Kambodscha und Myanmar. Die thailändische Marine entsendet 15 Kriegsschiffe, darunter sind die als Flugzeugträger für Senkrechtstarter gebaute HTMS Chakrinarubet und die HTMS Ang Thong, berichtet „Thai PBS“. Die Kriegsschiffe werden an der HTMS Thalang mit dem Premier vorbeifahren. Dieses Schiff ist der ganze Stolz der thailändischen Marine, weil es vor 37 Jahren im Königreich erbaut wurde. An diesem Wochenende ist Pattaya Gastgeber für 5.000 Kommandeure und Soldaten aus 40 Ländern.