Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.17

BANGKOK: Auf dem Gelände des Flughafens Don Mueang plant der Betreiber Airports of Thailand (AoT) eine sechs bis acht Kilometer lange Schienenbahn.

Sie soll die Terminals 1 und 2 sowie das Parkhaus verbinden und von den Passagieren kostenlos genutzt werden. Mit der Bahn, die einen Anschluss an die Red Line (Rangsit-Bang Sue) erhalten soll, hofft die AoT das tägliche Verkehrschaos am Internationalen Flughafen zu entzerren, auch mit Blick auf die weiter steigende Zahl der Fluggäste. Eine Machbarkeitsstudie soll in einem halben Jahr vorliegen. Die AoT rechnet mit Kosten von einer Milliarde Baht und einer Bauzeit von drei Jahren.