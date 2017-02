Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.17

BANGKOK: Die Ungleichheit zwischen den Reichen und der armen Bevölkerung hat sich verstärkt. Nach dem Oxfam Thailand Report für das Jahr 2016 rangiert Thailand an drittletzter Stelle der Länderliste, gefolgt von Russland und Indien.

Obwohl die Zahl der als arm geltenden Menschen weiter zurückgegangen ist und derzeit bei 10 Prozent der Gesamtbevölkerung liegt, hat sich das Einkommen der Wohlhabenden massiv erhöht. So ist die Zahl der Milliardäre in den letzten sieben Jahren von 5 auf 28 gestiegen. Im Jahr 2013 waren die reichsten Menschen am gesamten Einkommen landesweit mit 52 Prozent beteiligt. Und 10 Prozent der Reichsten verdienten 35 Mal so viel wie die ärmsten Menschen. Mit einem Abschluss an einer Universität lässt sich zwei bis vier Mal so viel verdienen, wie die Abgänger von Primärschulen.

Eine weitere Ungleichheit: In Bangkok liegt das Durchschnittseinkommen 2,5 Mal höher als im Nordosten des Landes. Ungleichheit gibt es nicht nur in der Wirtschaft, sie trifft die arme Bevölkerung ebenso in den Bereichen Lifestyle, Bildung und Gesundheitsvorsorge. Als Folge haben die meisten Kinder von einkommensschwachen Eltern geringeren Zugang zu Wissen und müssen sich mit einem Job als Arbeiter zufrieden geben. In dem Report heißt es weiter, bei Thailands starkem Bruttoinlandsprodukt könnte die Armut landesweit ausgemerzt werden.