Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Mit einem Bußgeld von lediglich 1.000 Baht ist ein bekannter Schauspieler und DJ wegen überhöhter Geschwindigkeit von 200 km/h auf einem Expressway gut davon gekommen.

Saranyu Prachakrit, besser bekannt als DJ Beam, fand sich am Montag bei der Polizei ein, um sein Strafmaß zu hören. Er hatte Samstagnacht seinen Wagen auf dem Expressway Kanchanapisek auf Tempo 200 gebracht, und diesen persönlichen Rekord seinen Fans auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Als Begründung für die überhöhte Geschwindigkeit gab er bei der Polizei an, er habe an seinem Wagen den neuen Auspuff testen wollen. Später wurde der Clip auf der Facebook-Seite „Social Hunter“ gezeigt, und Saranyu erntete scharfe kritische Kommentare.