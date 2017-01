Schauspieler John Hurt gestorben

Von: Christoph Meyer, dpa | 29.01.17

Der britische Schauspieler John Hurt am 25.05.2013 auf einer Pressekonferenz zu "'Only Lovers Left Alive'" bei den Filmfestspielen in Cannes, Frankreich. Foto: Sebastien Nogier/epa

LONDON (dpa) - Auf der Leinwand starb der britische Schauspieler John Hurt unzählige Tode. Legendär wurde die Szene aus dem Science-Fiction-Horrorfilm «Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt» von 1979, in der Hurt als Weltraumoffizier Kane zum Opfer eines außerirdischen Parasiten wird.

Jetzt ist Hurt tatsächlich gestorben. Er erlag diese Woche im Alter von 77 Jahren einem Krebsleiden in seinem Zuhause in der englischen Grafschaft Norfolk.

Doch obwohl er viel häufiger als Nebendarsteller auftrat als in der Hauptrolle, wird er mit weit mehr als einer einzigen Szene in Erinnerung bleiben. Hurt wirkte im Laufe seiner über 50-jährigen Karriere als Schauspieler in mehr als 120 Kino- und Fernsehfilmen mit. Sie lesen sich wie eine Liste unter dem Titel «Muss man gesehen haben».

Er wurde vor allem wegen der einfühlsamen Weise geschätzt, mit der er sich in die Filmrollen hineinversetzen konnte - und machte sich damit unersetzlich. Selbst wenn er nur in einer kleinen Nebenrolle zu sehen war. Seine markanten Gesichtszüge halfen ihm dabei. Die britische Tageszeitung «The Guardian» schreibt, Hurt habe die Gabe gehabt, allen Filmen an denen er beteiligt war, «Tiefe und Struktur» zu verleihen.

Ein jüngeres Publikum lernte ihn als weisen Zauberstabmacher Garrick Ollivander in mehreren «Harry Potter»-Filmen kennen. In den Filmen «Wie man sein Leben lebt» (1975, Originaltitel: «A Naked Civil Servant») und «An Englishman in New York» (2009) spielte der feingliedrige Hurt den exzentrischen homosexuellen Schriftsteller und Entertainer Quentin Crisp, der wegen seiner Neigung Frauenkleider zu tragen, verbale und körperliche Angriffe ertragen musste.

Seine größte Rolle hatte er wohl als Joseph Merrick im Film «Der Elefantenmensch» von David Lynch (1980). Hurt spielte darin einen durch eine Krankheit bis zur Unkenntlichkeit entstellten Mann im viktorianischen England. Er muss als Zirkusattraktion herhalten, bis ihn der Chirurg Frederick Treves (Anthony Hopkins) befreit und ihm seine Würde zurückgibt. Hurt bekam dafür den Preis der British Academy für die beste Hauptrolle des Jahres 1980. Für den Film «12 Uhr nachts - Midnight Express» (1978), in dem er einen Häftling in einem türkischen Gefängnis spielt, wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

Doch er hatte nicht nur ein Talent für ernste Figuren. Für den Science-Fiction-Klamauk «Space Balls» (1987) parodierte er seine Sterbeszene aus «Alien». «Oh nein, nicht schon wieder», stammelt er, als ihm das außerirdische Monster durch die Bauchdecke bricht.

Hurt hinterlässt zwei Söhne und seine Frau, mit der er in vierter Ehe verheiratet war. Sie teilte am Samstag mit, die Welt werde fremd wirken ohne ihn, er sei der «vornehmste aller Gentlemen» gewesen.

Im Jahr 2015 wurde John Hurt von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. Im selben Jahr gab er bekannt, dass er an einem frühen Stadium von Bauspeicheldrüsenkrebs leidet. «Ich wurde kürzlich mit einem frühen Stadium von Bauspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Ich bin in Behandlung und mehr als optimistisch, dass die Wirkung zufriedenstellend sein wird», ließ er wissen.

Angst davor, zu sterben, hatte John Hurt nicht, wie er in einem Interview des britischen Magazins «Radio Times» kurz nach Bekanntwerden seiner Erkrankung sagte. Er hatte es ja auch schon oft geübt.