Von: Redaktion DER FARANG | 20.11.16

PATTAYA: Ein Strandhotel am Jomtien hat vor Jahren für seine Gäste einen großen Swimmingpool im Meer errichtet. Jetzt ist eine Diskussion entbrannt, ob der illegale Pool zurückgebaut werden muss.

In den sozialen Netzwerken hat es scharfe Kommentare gegeben. Wie „Sanook“ und „Thai Rath“ berichten, haben Fischer das Hotel heftig kritisiert, weil durch den Pool ihre Fanggründe beeinträchtigt würden. Ekkarat Khantharo, Direktor der Marine-Behörde, sagte am Samstag laut einem Bericht der “Nation”, seine Behörde habe das Hotel bereits vor zwei Wochen aufgesucht und anschließend bei der zuständigen Polizeistation Klage eingereicht. Das Management des Golden Cliff House Hotels verweist darauf, dass der 770 qm große Swimmingpool vom Vorbesitzer des Hotels im Jahr 1995 aus Beton zum Meer hin errichtet worden sei. Die Stadtverwaltung soll den Bau genehmigt, das Hotel die entsprechenden Steuern gezahlt haben. Laut dem Gesetz sind Bauten über, unter und in direkter Nähe von Flüssen, Kanälen, Teichen und am Meer verboten, außer die Marine-Behörde genehmigt solche Projekte. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Hotelbesitzer. Vermutlich muss über diesen Fall ein Gericht entscheiden. Es stellt sich die Frage, warum die Marine-Behörde den illegalen Pool erst jetzt, mehr als 20 Jahre nach dessen Bau, bemerkt hat.