GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 startet Anfang Juli in die Vorbereitungen zur nächsten Saison in der Fußball-Bundesliga.



Chefcoach Domenico Tedesco hat für den 1. Juli die erste Trainingseinheit mit dem Profikader angesetzt. Bereits einen Tag später reist die Lizenzspielermannschaft für zehn Tage nach China und bestreitet in Asien unter anderem zwei Testspiele. Schalke hatte im April eine Kooperation mit dem chinesischen Verein Hebei China Fortune FC bekanntgegeben.

Wie der Revierverein am Freitag mitteilte, soll das erste Saison-Testspiel in Deutschland am 21. Juli (16 Uhr) im Essener Stadion Uhlenkrug gegen Schwarz-Weiß Essen aus der Oberliga Niederrhein ausgetragen werden. Zudem tritt Schalke am 29. Juli (15.00 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue an. Anschließend bestreitet der Champions-League-Teilnehmer ein neuntägiges Trainingslager in Mittersill in Österreich.