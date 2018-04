Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.18

BANGKOK: Die Siam Commercial Bank (SCB) will in diesem Jahr 200 Filialen schließen und setzt als Alternative auf Online-Banking und SCB Express, automatischen Service.

Damit will das Finanzinstitut die Betriebskosten um 30 Prozent senken. Bis zum Jahr 2020 werden weitere Hunderte Filialen geschlossen, die Zahl der Mitarbeiter soll von derzeit 27.000 auf 15.000 reduziert werden. Allerdings nicht durch Entlassungen, sondern durch natürlichen Abbau. Jedes Jahr, so die SCB, verlassen 2.000 bis 3.000 Frauen und Männer die Bank. Die Betriebskosten bei mobilen Bankgeschäften sind 40 bis 50 Prozent niedriger als in Filialen. Deshalb wird die SCB weitere automatische Filialen (SCB Express), zudem SCB Business Center und SCB Investment Center eröffnen. Die Siam Commercial Bank hat landesweit 1.154 Filialen.