Santi Bhirombhakdi jetzt Tour Patron

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 24.01.17

Foto: The Nation

THAILAND: Die Golf Asian Tour hat Santi Bhirombhakdi, Präsident der Singha Corporation, zum Tour Patron ernannt. Der 70-Jährige, selbst Golfspieler, hat in den letzten 30 Jahren das Golfspiel in Thailand maßgeblich gefördert.

Sein Unternehmen ist Sponsor der All Thailand Golf Tour, von Asian Golf-Turnieren in Thailand und prominenter Spieler wie Thongchai Jaidee, Boonchu Ruangkit und Kiradech Aphibarnrat. Santi Bhirombhakdi freut sich, in den kommenden Jahren als Botschafter der Asian Tour den Golfsport weiter zu unterstützen.