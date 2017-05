Im Bild links das Baan Plai Haad Resort Condominium am Wongamat-Strand von Sansiri. Foto: Jahner

PATTAYA: Entgegen dem subjektiven Empfinden vieler Urlauber und Residenten, bescheinigt der börsennotierte Bauträger Sansiri mit Sitz in Bangkok dem Immobilienmarkt in Pattaya ein positives Zeugnis.

Uthai Uthaisangsuk, Senior Executive Vice President des Unternehmens, betonte in der Zeitung „The Nation“, dass die Nachfrage nach Objekten in Strandnähe unter Thais und Ausländern erheblich gestiegen sei, insbesondere unter Chinesen, deren Präsenz sich in Pattaya um 31 Prozent erhöht habe.



„Das Gebiet Wongamat ist wegen seiner ruhigen sowie friedvollen Lage in den Fokus gerückt und 85 Prozent des Gesamtangebotes wird zu Quadratmeterpreisen zwischen 95.000 und 120.000 Baht verkauft. Am beliebtesten sind Einzimmerapartments mit einer Gesamtgrundfläche von 40 bis 55 Quadratmetern. Das liegt daran, dass in diesen mittelgroßen Einheiten mehr Menschen untergebracht werden können und sie die Bedürfnisse der Mieter leichter erfüllen“, führte Uthai fort.



Viele ausländische Immobilienbesitzer hingegen, betrachten die derzeitige Lage auf dem Immobilienmarkt der Touristenmetropole weitaus kritischer. Sie beklagen, dass die Nachfrage sowohl nach neuen als auch alten Objekten stark eingebrochen sei und viele auf ihren zum Verkauf stehenden Einheiten sitzenbleiben.