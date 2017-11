Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.17

Ein Leser regt die Gründung einer Ausländerinitiative in Pattaya an:

Sehr geehrte Damen und Herren, etliche Zeitungen hier in Deutschland überschlagen sich mit bebilderten Artikeln über die Abfallhalden an der Küste von Pattaya. Vor etlichen Jahren konnte man hier noch von einem Strand sprechen, von dessen Besuch Reisebüros nicht abgeraten haben. Die Verantwortlichen lassen nichts aus, um auch noch den letzten Touristen vorsätzlich aus diesem Land zu vertreiben. Warum steht es nicht unter Strafe, wenn Einheimische ihre Essensreste in Plastikschalen und Ihre leeren Flaschen in Bergen am Strand aufhäufen. Was sind dagegen ein paar Zigarettenkippen, die ohnehin von den Touristen (und nicht von den Thailändern) direkt in Aschenbechern entsorgt werden? Am Wongamat-Strand wurden Zeltdächer zum Regenschutz der an den Tischen sitzenden Touristen abgerissen. Liegestuhlfreie Tage, Alkohol- und Rauchverbot sind nur der Anfang. Als nächstes wird der Besuch der Strände kostenpflichtig. Es folgt die Räumung der Soi 33 von Tischen und Stühlen an der Straße, die seit Jahren dieses Viertel bei den Touris­ten beliebt gemacht haben. Die schattenspendenden Vordächer der Lokale an der Naklua Road wurden bereits entfernt. Gegenüber den Kneipenbesitzern in der Walking Street ist die City Hall nicht in der Lage, auch nur eine Anordnung durchzusetzen. Seit Jahren sind grundsätzlich alle Maßnahmen vorsätzlich und ausschließlich gegen Touristen gerichtet. Vor Jahren wurde ich noch für meinen im FARANG veröffentlichten Leserbrief „Touristen-Vertreibung“ von vielen belächelt. Eine derartige vorsätzliche Ausweitung von Sanktionen gegen Touristen konnte sich keiner in den kühns­ten Träumen vorstellen. Wann endlich gründen die in Pattaya lebenden Touristen eine Ausländerinitiative? Oder will man weiter im Nichtstun verharren?

Hans Beck