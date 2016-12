Fotos: The Nation

PRACHUAP KHIRI KHAN/ NAKHON PATHOM: Ein Konvoi von 20 Fahrzeugen legte am Dienstag die 285 Kilometer lange Strecke vom Kui-Buri-Nationalpark in der Provinz Prachuap Khiri Khan nach Nakhon Pathom in der gleichnamigen Provinz zurück, um Sandelholz für die Einäscherungszeremonie des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej zu transportieren.

Am Wegesrand versammelten sich Trauernde, um dem verstorbenen König Respekt zu zollen.

Sandelholz ist eine Handelsbezeichnung für verschiedene Hölzer, die von Bäumen der Gattung Santalum stammen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Königlichen Einäscherungszeremonie. Hölzer aus dem Nationalpark kamen bereits bei den Einäscherungszeremonien von Prinzessinmutter Sri Nagarindra und Prinzessin Prinzessin Galyani Vadhana zum Einsatz.

Neun sorgsam ausgewählte Bäume wurden gefällt und in 1.461 Stücke zersägt, die zum Büro für Traditionelle Künste nach Nakhon Pathom transportiert wurden.

Die Lastwagen, die von der Polizei und von über 20 weiteren Fahrzeugen begleitet wurden, waren mit schwarzen und weißen Bändern geschmückt. Am Wegesrand des Nationalparks warteten viele Menschen auf den Konvoi, um den verstorbenen König zu ehren und, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.

König Bhumibol Adulyadej starb am 13. Oktober im Alter von 88 Jahren nach langjähriger Krankheit. Seine Majestät war 70 Jahre lang im Amt und damit der am längsten amtierende Monarch der Welt.