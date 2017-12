Von: Sam Gruber | 21.12.17

KOH SAMUI: Was ist denn bei euch schon wieder los? Besorgte Anrufer fragten gestern nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur (dpa) über Koh Samui nach der Wetterlage. In vielen deutschen Medien war von einem schweren Sturm und weiteren schlimmen Niederschlägen berichtet worden – die Realität auf den Urlaubsinseln im Golf von Thailand sah jedoch weitaus weniger dramatisch aus.

Bis zum 21. Dezember gab es auf den Inseln Koh Samui, Phangan und Koh Tao kaum Niederschläge, im Gegenteil: Trotz des seit drei Tagen anhaltenden böigen und frischen Windes kam oft sogar die Sonne durch und die Gesamtlage war entspannt. Lediglich die Boote mussten wegen hohen Wellenganges im Hafen bleiben und auch bei den Fähren gab es dadurch Verspätungen. „Von einer Katastrophe kann überhaupt keine Rede sein“, sagte Koh Samuis Bürgermeister heute früh und zeigte sich frustriert über vorschnelle internationale Presseberichte.

Der am Wochenende erwartete Tropensturm ‚Kai-Tak‘ liegt derzeit auf Höhe von Südvietnam im Chinesen Meer und bewegt sich langsam westwärts. Er könnte in der Tat Freitagnacht und am Wochenende die ostthailändische Küste erreichen und deshalb wurde bereits vorsorglich Alarm ausgelöst. Die Rettungsdienste auf See und Land befinden sich in Bereitschaft und verfolgen seit Tagen mit Bangen die weitere Entwicklung des von den Philippinen Richtung Vietnam gezogenen gewaltigen Sturmtiefs.

Koh Samui und die umliegenden Inseln plagen derzeit noch andere Sorgen. Drei Tage vor Weihnachten – eigentlich Start der Hochsaison – sind viele Hotels noch leer und auch in den Restaurants und Vergnügungsbetrieben können die Urlauber fast per Handschlag begrüßt werden. In bekannten Lokalen wie ‚Henry Africa’s Bar‘ in Chaweng oder dem beliebten Live-Musik Irish Pub Shamrock in Lamai war die Lage in den vergangenen Tagen beinahe schon trostlos. „So leer habe ich Chaweng und Lamai in der Vorweihnachtszeit noch nie gesehen“, erklärte der Bassist und Sänger der Ovada Show-Band, Loy de Gracia am Mittwoch.

Ab heute soll sich das ändern. Die Flüge von Bangkok Air und Thai Airways nach Koh Samui sind ausgebucht und bis zum Jahreswechsel kaum mehr freie Plätze zu erhalten. Die Topsaison 2017 startet durch, so spät wie selten zuvor, aber laut Auskunft von Hoteliers auf der gesamten Insel soll sich die Situation deutlich verbessern. Ein durchwachsenes Jahr könnte dann einen halbwegs versöhnlichen Abschluss finden. Im gesamten Inselarchipel Koh Samui hoffen Einheimische und Urlauber nun, dass ‚Kai Tak‘ im Golf von Thailand an Kraft verliert und nach dem Wochenende endlich wieder die Sonnenseite der Inseln zum Vorschein kommt.