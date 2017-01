Samui feierte ruhig ins neue Jahr 2017 hinein

Schauplatz Swing Bar am Lamai Beach: Mit Feuershows und einem erleuchteten Wasser-Roboter wurden Tausende unterhalten. Das Feuerwerk fiel jedoch spaerlicher aus als die Jahre zuvor.

KOH SAMUI: Noch ruhiger als die beiden ohnehin schon ‚geruhsameren‘ Silvesterfeiern zuvor, aber doch beste Stimmung an den Stränden der Inseln zum Jahreswechsel 2017. Zehntausende feierten bei durchwachsenen Wetterbedingungen und ließen sich auch durch gelegentliche Regenschauer die Stimmung nicht verderben.

Leichtere Probleme hatten nur die Fährdienste vom Festland auf Don Sak sowie von Koh Samui in Richtung Koh Phangan wegen des hohen Wellenganges. Zeitgleich mit der diesjährigen Silvesternacht stieg auf Phangan auch die Vollmondparty und Tausende mussten mit den Fähren oder Speedbooten dorthin transportiert werden. In Don Sak setzten Seatran und die Raja-Ferry wegen des enormen Andrangs Sonderfähren ein und fuhren teils halbstündig.

Nach einer ersten Übersicht scheint es auf den Inseln ohne große Zwischenfälle ins neue Jahr hinein gegangen zu sein. Auffallend waren erneut die vielen Lücken an den Stränden und in vielen Bars. Die Zeiten, als man den Strand wegen der Menschenmassen auch zu Fuß nur erschwert erreichen konnte, sind vorbei. Selbst wenige Minuten vor Mitternacht, als auch die Letzten zum Feuerwerkschauen an die Strände strömten, gab es keine Behinderungen. Insofern hatte die Flaute des Jahreswechsels 2016/2017 auch ihr Gutes. Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao erhoffen sich nach einem durchwachsenen Dezember eine anziehende Hochsaison.