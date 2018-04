Samui Bike Week am Chaweng Lake

Von: Björn Jahner | 29.04.18

KOH SAMUI: Seit 2009 zieht die „Samui Bike Week“ Motorrad-Enthusiasten aus aller Welt in ihren Bann. In diesem Jahr findet das beliebte Motorradtreffen am Freitag, 4. Mai und Samstag, 5. Mai zum zehnten Mal am Chaweng Lake statt.

Neben einem großen Motorradkorso rund um die Ferieninsel erwartet die Besucher wieder ein unterhaltsames Veranstaltungsprogramm, das Spaß für die ganze Familie bietet. Präsentiert werden hunderte Bikes, natürlich wird auch wieder der traditionelle Wettbewerb um das einzigartigste Motorrad durchgeführt. Abgerundet wird das Festival mit Konzerten und einer großen Marktmeile. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt einem sozialen Projekt zugute. So wurden im letzten Jahr 500.000 Baht aufgebracht, die dem Koh Samui Hospital gespendet wurden.



Infos: www.facebook.com/samuibikeweek.