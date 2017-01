Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.17

PATTAYA: Ein Deutscher hat bei einem Einbruch in sein Apartment 1.500 Euro und 10.000 Baht verloren.

Als der 79-Jährige am frühen Samstagmorgen von einem Ausgang in das fünfte Geschoss seines Condominiums an der Soi Pattaya Park zurückkehrte, bemerkte er sofort den Einbruch. Er checkte seinen Safe, daraus waren Euro im Wert von 58.000 Baht und das Thaigeld verschwunden, Die alarmierte Polizei wertet Überwachungskameras aus.

In einem anderen Fall haben vier Ladyboys am Samstagmorgen auf der Walking Street einen Russen bedrängt. Sie boten ihm sexuelle Dienste in der Nähe des Siam Bayshore Hotels an. Als er ablehnte, schlug ein Ladyboy dem 22-jährigen Urlauber ins Gesicht und riss seine Halskette aus Weißgold im Wert von 150.000 Baht an sich. Auch in diesem Fall wertet die Polizei Überwachungskameras aus, um den Ladyboys auf die Spur zu kommen.