Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.16

BERLIN (dpa) - China, Indien und Westeuropa werden in den kommenden Jahren massiv aufrüsten. Das stellt der Branchendienst «Jane's» in seinem Jahresbericht zu den weltweiten Verteidigungsetats fest. Wie aus dem am Montag veröffentlichten Bericht weiter hervorgeht, wird Russland dagegen wegen sinkender Staatseinnahmen weniger für Verteidigung ausgeben als ursprünglich geplant.

«Der chinesische Verteidigungsetat wird sich innerhalb von zehn Jahren fast verdoppeln - von 123 Milliarden US-Dollar in 2010 auf 233 Milliarden Dollar im Jahr 2020», erklärten die Experten des Informationsdienstes für Verteidigungsfragen mit Sitz in London. China werde dann für Verteidigung mehr ausgeben als alle Staaten West-Europas zusammen.

Den größten Verteidigungsetat hatten in diesem Jahr die USA mit fast 622 Milliarden Dollar (rund 589 Milliarden Euro), gefolgt von China (knapp 192 Mrd. Dollar) und Großbritannien (rund 54 Mrd. Dollar). Indien (rund 51 Mrd. Dollar) kletterte im internationalen Vergleich von Platz Sechs auf Platz Vier. Dadurch tauschte das Land auf der Liste der Staaten mit den größten Verteidigungsetats den Platz mit Russland. Saudi-Arabien, das wie Russland unter dem niedrigeren Öl-Preis leidet, gab dieses Jahr auch etwas weniger aus (48,6 Mrd. Dollar), verharrte aber dennoch auf dem fünften Platz.