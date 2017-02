Russland organisiert Afghanistan-Gespräche ohne westliche Teilnehmer

Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.17

MOSKAU (dpa) - Russland hat ohne Beteiligung des Westens Gespräche über die Lage in Afghanistan abgehalten. An dem Treffen auf Expertenebene am Mittwoch in Moskau nahmen neben Russland und Afghanistan auch Vertreter aus China, Indien, Pakistan und dem Iran teil, wie das Außenministerium mitteilte. Künftig solle die Runde auch auf zentralasiatische Staaten ausgeweitet werden, hieß es zum Ergebnis des Treffens.

US-Soldaten sind seit 2001 in Afghanistan im Einsatz. Auch Nato-Partner, darunter die Bundeswehr, unterstützen Washington dort im Kampf gegen den Terrorismus. Ein blutiger Konflikt zwischen der US-gestützten Regierung und den radikalislamischen Taliban erschüttert das Land seit Jahren.

Mit der Initiative in Moskau versucht Russland, zahlreiche regionale Akteure in die Konfliktlösung für Afghanistan einzubinden. Der Ansatz ist kompliziert, weil manche Teilnehmer wie Pakistan und Indien seit Jahrzehnten zerstritten sind. Der russische Diplomat Samir Kabulow betonte vorab, Russland sei auch offen für eine Teilnahme der USA an den Gesprächen. Zuvor hatte Russland der Agentur Ria Nowosti zufolge bereits drei Mal ähnliche Afghanistan-Treffen mit Vertretern aus Pakistan und China abgehalten.