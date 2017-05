Russland dementiert Trumps Weitergabe von vertraulichen Informationen

Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.17

MOSKAU (dpa) - Russland hat Medienberichte über die Weitergabe von vertraulichen Informationen von US-Präsident Donald Trump im Gespräch mit Außenminister Sergej Lawrow zurückgewiesen. Bei den Berichten handele es sich um «fake news», schrieb Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Dienstag auf Facebook.

«Leute, lest ihr wieder diese amerikanischen Zeitungen? Ihr braucht sie nicht zu lesen. Man kann sie auch für etwas anderes nutzen», schrieb sie weiter. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Berichte als «Unsinn».

Mit «fake news» sind beispielsweise frei erfundene, gefälschte oder manipulierte Nachrichten gemeint. Andererseits kanzelt US-Präsident Donald Trump oft für ihn oder seine Regierung unvorteilhafte Berichte als «fake news» ab.

Zuvor hatten die renommierten US-Zeitungen «Washington Post» und die «New York Times» berichtet, dass Trump geheime Informationen eines befreundeten Geheimdienstes über einen Anschlagsplan preisgegeben habe. Das Material sei so sensibel, dass es nicht einmal in breiteren Kreisen der US-Regierung oder mit Verbündeten geteilt worden sei, hieß es in einem Bericht.