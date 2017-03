Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.17

KOH PHANGAN: Ein Polizist und vier weitere Männer werden verdächtigt, ein russisches Paar auf der Koh Phangan misshandelt und erpresst zu haben.

Die 35 Jahre alte Frau und ihr 36-jähriger Ehemann hatten am Dienstagabend am Strand Rin eine Bar aufgesucht und befanden sich auf dem Weg zu ihrer Unterkunft, als sich zwei Männer näherten und ihnen Drogen verkaufen wollten. Die Russen lehnten ab, da boten die Thais ihnen ein Taxi für den Weg zum Hotel an. Auf der Fahrt tauchten plötzlich drei weitere Männer auf. Sie gaben sich als Polizeibeamte auf, legten dem Paar Handschellen an und forderten Geld. Sollten sie zahlen, würde die Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes fallengelassen. Die Frau sagte den Männern, sie habe kein Geld. Da schlug einer der Männer ihr ins Gesicht und nahm ihr iPhone 6 und weitere Wertsachen für insgesamt 30.000 Baht an sich. Die Thais ließen die Russen an der Ban Thong Nang Road stehen, hilfsbereite Anwohner brachten sie zur Polizei.



Der Leiter der Polizei in Surat Thani, Generalmajor Apichart Boonsriroj, schickte umgehend ein Ermittlerteam zur Koh Phangan. Die mutmaßlichen fünf Täter wurden schnell identifiziert und festgenommen. Sie sind zwischen 31 und 50 Jahre alt. Das Provinzgericht auf der Koh Samui erließ am Mittwoch Haftbefehle wegen Erpressung, Misshandlung und Freiheitsberaubung. Zudem wird die Polizei gegen den Beamten der Polizeistation Koh Phangan ein Disziplinarverfahren einleiten.