Anastasia V. (M.). Foto: The Nation

PATTAYA: Das Escort-Girl aus Weißrussland, das in Bangkok inhaftiert ist und behauptet, Informationen über angebliche russische Einmischungen bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu haben, stand am Dienstag erstmals vor dem Provinzgericht in Pattaya.

Anastasia V. wurde im Februar mit neun anderen Ausländern verhaftet, als die Polizei in Pattaya ihren Sexualkurs für Russen sprengte. Sieben Personen wurden zunächst wegen fehlender Arbeitserlaubnis angeklagt, sehen sich nun aber wegen angeblicher Prostitution und krimineller Vereinigungen zusätzlichen Vorwürfen ausgesetzt, berichtet Pattayas Polizeichef Apichai Kroppetch.

Bei der Ankunft am Gerichtsgebäude riefen sowohl Anastasia V. als auch der „Sex-Guru“ Alexander K., der ebenfalls in Pattaya verhaftet wurde, um Hilfe. Sie befürchten nach Russland abgeschoben und dort hart bestraft zu werden. Am Dienstag hörten sie die Anklage wegen fehlender Arbeitsgenehmigung. Darauf steht eine Geldstrafe bis zu 100.000 Baht oder eine Haft bis zu fünf Jahren. Sollten die Angeklagten wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt werden, drohen zehn Jahre Gefängnis.

V. machte international Schlagzeilen, nachdem sie angeboten hatte, amerikanischen Journalisten Geheimnisse zu den US-Wahlen zu enthüllen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Das Escort-Girl, das ein Buch über die Verführung von Oligarchen geschrieben hat, hat offenbar Verbindungen zur Elite Russlands.

Sie steht vor einer Klage in Russland wegen ihrer Filmaufnahmen über den einflussreichen Vizepremierminister Sergej Prikhodko, der damals Gast auf einer Yacht des Milliardärs Oleg Deripaska war. Deripaska verklagte später V. und Alexander K. wegen Verletzung der Privatsphäre. Deripaska war ein Mitarbeiter von Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort von US-Präsident Donald Trump. Manafort wurde im Zusammenhang mit der Untersuchung der russischen Einmischung in die US-Wahlen 2016 wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehungen angeklagt.