Written by: Redaktion DER FARANG | 22/11/2017

MOSKAU/PARIS (dpa) - Russland hat nach der Festnahme des Oligarchen und Parlamentsabgeordneten Sulejman Kerimow in Frankreich alle Hebel zu dessen Freilassung in Bewegung gesetzt. Das Außenministerium in Moskau wies darauf hin, dass Kerimow ein Mitglied des Föderationsrates - der Vertretung der Regionen - sei, einen Diplomatenpass besitze und daher auch Immunität genieße. Darüber sei auch das französische Außenministerium informiert worden, berichteten die russischen Agenturen am Dienstagabend.

Über den Grund der Festnahme Kerimows wurden keine Angaben gemacht. Nach diesen Berichten war Kerimow am Montagabend am Flughafen in Nizza unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung festgesetzt worden. Eine offizielle Bestätigung dazu lag nicht vor.