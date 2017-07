Von: Redaktion DER FARANG | 20.07.17

PHUKET: Eine 39 Jahre alte Russin ließ in der Nacht zum Mittwoch ihre Tochter im Hotelzimmer zurück und stürzte sich vom sechsten Stockwerk in die Tiefe.

Die Ausländerin erlitt bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen. Sie starb später im Krankenhaus Patong. Polizisten fanden auf der Hotelterrasse mit Swimmingpool an der Prachanukroh Road in Patong die Schuhe der Russin. Die zehnjährige Tochter wurde dem russischen Konsulat übergeben.

Mutter und Tochter waren am Montag, 17. Juli, in Phuket angekommen und wollten am Dienstag, 25. Juli, wieder in die Heimat zurückkehren. Die Frau soll mehrfach am Telefon mit ihrem Partner heftige Auseinandersetzungen gehabt haben, berichtet „Phuket News“. Dennoch werden die Ermittler Überwachungskameras auswerten und Mitarbeiter des Hotels befragen.