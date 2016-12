Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.16

HUA HIN: Auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi hat die Polizei kurz vor seinem Abflug nach Kasachstan einen Russen festgenommen, der in Hua Hin einen Geldautomaten sprengen wollte.

Ein Motorradfahrer hatte nachts beobachtet, wie der 27 Jahre alte Ausländer den ATM der Krungthai Bank vor dem Landoffice in Brand steckte. Der Motorradfahrer alarmierte die Polizei, der Russe floh in einem gemieteten Pick-up. Am ATM fand die Polizei eine Gasflasche und Ausrüstungsgegenstände zum Öffnen des Automaten. Der Russe hatte durch ein Loch Gas in den ATM pumpen und dieses anzünden wollen. Über die Explosion hatte er das im Automaten befindliche Geld rauben wollen. Der Russe hatte bereits viermal mit einem Touristenvisum Thailand besucht.