Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.17

PATTAYA: Ein russischer Tourist erlitt einen qualvollen Tod, nachdem er die Schlüssel für sein Apartment vergessen und versucht hatte, in sein Zimmer zu klettern – und dann auf Metalldornen abrutschte.

Der Mann kehrte morgens um 4 Uhr in seinen Wohnblock zurück. Weil er den Türschlüssel vergessen hatte, konnte er sein Zimmer nicht betreten und versuchte, die Tür aufzustoßen – ohne Erfolg. Er weckte einen Nachbarn und versuchte, von dessen Balkon in sein Zimmer zu klettern. Doch der Russe, laut Bewohnern betrunken, rutschte aus und fiel auf Metallspikes, die verhindern sollen, dass Einbrecher in die Räume klettern. Der Ausländer wurde am Bein regelrecht aufgespießt und blutete kräftig, berichtet „Pattaya One News“. Rettungskräfte konnten ihn später befreien und in das Memorial Krankenhaus einliefern. Dort starb er wenig später, an schwerem Blutverlust.