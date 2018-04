Ruhani: Atomdeal ist solide

Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.18

TEHERAN (dpa) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani geht vom Erhalt des Wiener Atomabkommens aus. Daran könnten auch der Widerstand von US-Präsidenten Donald Trump und dessen Tweets nichts ändern, so Ruhani am Montag. «Das Abkommen hat eine solide Struktur und würde auch ein Beben der Stärke 10 überstehen», sagte der iranische Präsident.

Trump hatte zuletzt betont, er wolle entweder einen kompletten Ausstieg aus dem Deal oder dessen Überarbeitung im Rahmen von Neu- und Nachverhandlungen. Der 12. Mai gilt als mögliche Frist für die Wiedereinführung von US-Sanktionen gegen den Iran - dies könnte das Ende des Abkommen bedeuten. Jüngst hatte der US-Präsident den Iran-Kritiker John Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater gemacht. Beobachter befürchten, mit Bolton werde sich die US-Außenpolitik auch mit Blick auf den Iran weiter verschärfen.

Der Iran lehnt Nachverhandlungen ab. Die iranische Regierung habe sich aber auf alle mögliche Szenarien vorbereitet, so Ruhani am Montag. «Den Deal weiterführen, nicht weiterühren, mit den USA, ohne sie... Wir können binnen einer Woche in jeder Hinsicht umschalten», sagte der Präsident.

Das Atomabkommen mit dem Iran wurde 2015 von den USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland ausgehandelt. Der Iran verpflichtet sich darin, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffe bauen zu können. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt.