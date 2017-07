Von: Redaktion DER FARANG | 23.07.17

WIEN (dpa) - Österreichs Kanzler Christian Kern (SPÖ) hat die jüngsten Äußerungen seines Außenministers Sebastian Kurz (ÖVP) zur Migrationskrise scharf kritisiert.



«So geht es einfach nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegen Italien positionieren», sagte Kern der «Presse am Sonntag». Der Regierungschef forderte mehr Sensibilität gegenüber dem südlichen Nachbarland. Kurz hatte Italien jüngst aufgefordert, den Fährverkehr von italienischen Inseln wie Lampedusa zum Festland für Migranten einzustellen. Dafür war Kurz von italienischen Politikern scharf kritisiert worden.

Generell rügte Kern das Auftreten von Kurz in der Migrationsfrage, das er für wahltaktisch hält. «Wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns außenpolitisch nicht in einer Gruppe mit Viktor Orban und der Lega Nord wiederfinden», sagte Kern dem Blatt weiter. Es gehe nicht an, aus Wahlkampfgründen das Ansehen Österreichs zu gefährden. «Die Außenpolitik Österreichs muss seriös hinter verschlossenen Türen und durch Diplomatie geführt werden - und nicht im Wahlkampf», forderte der Regierungschef.

Kern und Kurz treten bei den Nationalratswahlen in Österreich am 15. Oktober als Spitzenkandidaten von SPÖ und ÖVP gegeneinander an. Kurz liegt in Umfragen weit vorn.