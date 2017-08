Von: Redaktion DER FARANG | 14.08.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Militärrat NCPO hat die Sicherheitsmaßnahmen für den 25. August verschärft, wenn der Oberste Gerichtshof für Straftaten von Politikern das Urteil gegen die ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra verkündet.



Sie soll beim Reisförderprogramm ihrer damaligen Regierung ihre Amtspflichten verletzt und Korruption geduldet haben. Obwohl der NCPO die Bevölkerung aufgerufen hat, am 25. August nicht vor dem Gerichtsgebäude zu erscheinen, erwartet der Rothemden-Aktivist Anurak Janetawanich aus Samut Prakan „Zehntausende Anhänger“. Weiter sagte er der „Nation“, Rothemden rechneten mit scharfen Kontrollen und würden einzeln in privaten Fahrzeugen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bangkok kommen „Und wir werden keine roten Hemden tragen.“ Pongsak Phusitsakul aus Ratchaburi ergänzte, „wir werden Wege finden, obwohl Sicherheitsdienste uns überwachen“.



Am 1. August, als Yingluck Shinawatra ihre letzte Erklärung vor dem Obersten Gerichtshof abgegeben hatte, waren Anhänger in Vans zum Gerichtsgebäude gebracht worden. Die Fahrer wurden später von der Polizei einbestellt und bestraft. Deshalb sollen zum 25. August Rothemden nicht in Lastwagen, Bussen oder Vans nach Bangkok gefahren werden.