Von: Redaktion DER FARANG | 16.01.18

BANGKOK: Die Transportbehörde will ab Juni rote Kfz-Kennzeichen für neue Fahrzeuge abschaffen und hat beim Büro des Staatsrates einen entsprechenden Gesetzentwurf eingereicht.

Neue Autos und Motorräder haben bei der Übergabe an die Käufer rote Kennzeichen. Während diese früher mehrere Monate gültig waren, müssen sie derzeit spätestens nach 30 Tagen durch schwarz-weiße Kennzeichen ersetzt werden. Laut Sanit Promwong, Generaldirektor des Land Transport Department, kann ein neues Fahrzeug auf dem Straßenverkehrsamt innerhalb eines Tages angemeldet werden. Also morgens oder eine Tag vor der Übergabe des Fahrzeugs an den Besitzer. Wer derzeit nach der 30-Tage-Frist mit einem roten Kennzeichen angetroffen wird, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 10.000 Baht rechnen. Rote Kennzeichen sind auch deshalb beliebt, weil der Besitzer damit signalisiert, er kann sich ein neues Fahrzeug leisten. Obwohl es überwiegend mit einem hohen Bankkredit erworben wurde.