Von: Redaktion DER FARANG | 15.05.17

DÜSSELDORF (dpa) - Politisches Erdbeben an Rhein und Ruhr. Die Christdemokraten sind nach einer spektakulären Aufholjagd an der regierenden SPD vorbeigezogen. Schlecht für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Die rot-grüne Regierung im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat bei der Landtagswahl am Sonntag eine krachende Niederlage erlitten. Wahlsieger sind nach den Hochrechnungen vom Abend die Christdemokraten von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet hat nun beste Chancen, neuer Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes zu werden. Unklar war am späten Wahlabend noch, mit welchem Koalitionspartner er eine regierungsfähige Mehrheit finden kann.

Amtsinhaberin Hannelore Kraft erklärte nach ihrer Wahlniederlage ihren Rücktritt als SPD-Landeschefin und SPD-Bundesvize. Das Wahlergebnis ist auch ein schwerer Rückschlag für SPD-Chef Martin Schulz, der bei der Bundestagswahl im September Merkel als Kanzlerkandidat herausfordern wird.

Nach Hochrechnungen der TV-Sender ARD und ZDF kam die CDU auf 33,0 bis 33,4 Prozent (2012: 26,3). Die SPD sackte von 39,1 auf 30,9 bis 31,5 Prozent ab.

Dritter wurde die FDP (Liberale) mit 12,4 bis 12,5 Prozent (2012: 8,6). Die mitregierenden Grünen fielen von 11,3 auf 6,2 Prozent. Die Linke würde mit 4,9 Prozent den Einzug ins Parlament verpassen. Die rechtspopulistische AfD zieht mit 7,8 Prozent neu in den Landtag ein. Die CDU käme im Landtag auf 66 Sitze, die SPD auf 62 bis 63, die FDP auf 25, die Grünen auf 12 bis 13 und die AfD auf 14 bis 16 Mandate.

Die Wahlbeteiligung lag laut ZDF bei 66 Prozent, deutlich höher als 2012 (59,6 Prozent). Die Zahl liegt im Trend, denn auch bei den anderen Landtagswahlen 2016 und 2017 war in Deutschland eine höhere Beteiligung verzeichnet worden.

Sollte das Endergebnis das Scheitern der Linken an der Fünf-Prozent-Hürde bestätigten, dann wäre eine christlich-liberale Koalition aus CDU und FDP («Schwarz-Gelb») möglich. Schafft es die Linke ins Parlament, wäre eine große Koalition aus CDU und SPD («Schwarz-Rot») die wahrscheinlichste Variante. Denkbare Dreierbündnisse aus einer großen und zwei kleinen Parteien waren vor der Wahl von jeweils einem der potenziellen Partner ausgeschlossen worden.

Schulz sprach von einer «krachenden Niederlage», die seine Partei in seinem Heimatbundesland hinnehmen musste. «Das ist ein schwerer Tag für die SPD und auch ein schwerer Tag für mich persönlich», sagte Schulz.

Kraft gratulierte Laschet zum Wahlerfolg. Sie erklärte dann, mit sofortiger Wirkung ihr Amt als Landesvorsitzende der SPD und als stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende niederzulegen. Hocherfreut dagegen Wahlsieger Laschet: «Wir hatten zwei Wahlziele: Rot-Grün zu beenden und stärkste Partei zu werden. Beides haben wir erreicht», sagte er. FDP-Chef Christian Lindner sagte, dass eine «schwarz-gelbe» Mehrheit noch nicht automatisch eine «schwarz-gelbe» Regierung bedeute und betonte die Differenzen zu Laschet.

Für die SPD ist es nach den Wahlen in Saarland im März und in Schleswig-Holstein am vorigen Sonntag die dritte Niederlage bei Landtagswahlen in Folge. Nach der Nominierung des früheren EU-Parlamentspräsidenten Schulz Anfang des Jahres hatte sie zunächst einen Höhenflug in den Umfragen erlebt, der aber schon bald wieder abflaute.

In nationalen Umfragen liegen die Christdemokraten von Bundeskanzlerin Angela Merkel schon wieder weit vor der SPD. Die CDU-Vorsitzende kämpft bei der Bundestagswahl um eine vierte Amtszeit als deutsche Regierungschefin.

Nordrhein-Westfalen mit seinen industriellen Zentren ist eine traditionelle SPD-Hochburg. In den vergangenen 50 Jahren hatte die CDU nur fünf Jahre lang (2005-2010) den Ministerpräsidenten gestellt.

Für die CDU setzt sich ein Positiv-Trend fort. In den mehr als elf Regierungsjahren Merkels hatte sie sechs Bundesländer an die Opposition verloren. Nun könnte sie - erfolgreiche Koalitionsverhandlungen in Kiel und Düsseldorf vorausgesetzt - gleich zwei zurückgewinnen.

Wichtige Wahlkampfthemen waren die im Vergleich zu anderen Bundesländern mäßige wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, der Zustand des Straßennetzes, die Bildungspolitik und die hohe Einbruchskriminalität. Im Zusammenhang mit den Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht 2015/16 gab es heftige Vorwürfe an Innenminister Ralf Jäger (SPD). Die Opposition warf den Behörden außerdem Versäumnisse im Umgang mit dem späteren Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri vor, weil er 2016 nicht abgeschoben oder in Haft genommen wurde.