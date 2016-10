SEPANG (dpa) - Nico Rosberg will am Sonntag (9.00 Uhr MESZ) beim Großen Preis von Malaysia seine Führung im Formel-1-Titelrennen erfolgreich verteidigen.

Der Mercedes-Pilot startet in Sepang allerdings nur als Zweiter, von der Pole Position geht sein Dauerrivale Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil ins Rennen. Der Brite liegt in der Gesamtwertung acht Punkte hinter Rosberg und könnte bei einem Sieg wieder vorbeiziehen, wenn der Deutsche höchstens Dritter wird. Von Platz drei startet am Sonntag der niederländische Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. Vorjahressieger Sebastian Vettel beginnt das 16. von 21 Saisonrennen im Ferrari als Fünfter..