Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.16

BERLIN (dpa) - Nico Rosbergs Ehrenrunde nach dem Gewinn des Formel-1-Titels hatte es in sich. Eine Woche lang zog der Weltmeister auf seiner Feiertour um die halbe Welt - und verblüffte mittendrin mit seinem Rücktritt. Rosbergs Partywoche im Zeitraffer:

Montag: Eine lange Partynacht nach dem Titelgewinn in Abu Dhabi endet für Rosberg am frühen Morgen um halb sieben. Nach ein paar Stunden Schlaf steigt der Weltmeister in einen Flieger nach Malaysia.

Dienstag: Bei einer PR-Veranstaltung in der Firmenzentrale des Namenssponsor des Teams in Kuala Lumpur lässt Rosberg sich feiern. Der Interview-Marathon geht weiter.

Mittwoch: Rosberg hat sich selbst zum Empfang in seiner Geburtsstadt Wiesbaden eingeladen. Sichtlich gezeichnet verspeist er beim Oberbürgermeister eine Portion «Handkäs mit Musik» und bummelt danach über den Weihnachtsmarkt.

Donnerstag: Der Champion macht Station in der Mercedes-Rennfabrik im mittelenglischen Brackley. Stolz dankt Rosberg Ingenieuren, Mechanikern und weiteren Angestellten im Foyer für ihre Arbeit.

Freitag: In der Wiener Hofburg verkündet Rosberg völlig überraschend seinen Rücktritt. Ein paar Stunden später kann er bei der Saisonabschluss-Gala des Weltverbands endlich den WM-Pokal in die Arme schließen.

Samstag: In Sindelfingen kommen 16 500 Mercedes-Mitarbeiter zu Rosbergs Abschiedsparty. Der Weltmeister dreht noch einmal eine Runde in einem Silberpfeil, ehe er nach Berlin weiterreist. Dort tritt er am Abend bei der Benefizgala «Ein Herz für Kinder» auf und kündigt einen «Riesenurlaub» an - «Open end».