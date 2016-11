Rosberg kommt erstmals nach Formel-1-Triumph nach Deutschland

WIESBADEN (dpa) - Der neue Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg kommt nach Deutschland.

Der Mercedes-Pilot besucht am Mittwoch (9.30 Uhr) einen Empfang in seiner Geburtsstadt Wiesbaden. Unter dem Titel «Der Weltmeister in Wiesbaden» beantwortet der 31-Jährige auf einer Pressekonferenz gemeinsam mit Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) Fragen. Für Rosberg ist es der erste Auftritt in Deutschland nach seiner Krönungsfahrt am Sonntag in Abu Dhabi. Der dritte deutsche Formel-1-Weltmeister nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel reist aus Malaysia in seine Heimat an. In Kuala Lumpur absolvierte Rosberg seine ersten PR-Auftritte nach dem WM-Triumph..