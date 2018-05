BANGKOK/CHONBURI: Zwei Thais sind unter dem Verdacht festgenommen worden, eine Chinesin über eine „Romanze“ um mehr als 600.000 Baht betrogen zu haben.

Die beiden Männer waren am Mittwoch in einem gemieteten Haus in Chonburi verhaftet worden. Die Mutter des einen Mannes ist mit ihrem Ehemann nach Malaysia geflohen. Sie soll die Drahtzieherin des Coups gewesen sein. Die Chinesin hatte der Polizei berichtet, sie habe über Facebook einen Mann kennengelernt. Nach einem Monat habe dieser von ihr 605.600 Baht erbeten, dann könnten sie sich in Bangkok treffen. Die Frau überwies den Geldbetrag, doch der Empfänger tauchte nicht auf. Die Polizei fand heraus, dass das Geld auf das Konto der Mutter eingezahlt und in Malaysia an einem ATM abgehoben wurde.

Anm. d. Red.: Der Fehler in der aufgeführten Währung wurde behoben. Die Redaktion bittet ihre Leserschaft für diese Unannehmlichkeit um Entschudligung.