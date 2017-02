Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.17

Foto: The Nation

THAILAND: Am Tag der Liebenden, dem Valentinstag, gaben sich auch in diesem Jahr auf den Standesämtern landesweit Tausende Paare das Ja-Wort.

Besonders werden den Valentinstag 22 Paare in Erinnerung behalten, die sich beim internationalen Ballonfest im Singha Park in Chiang Rai im „Ballon der Liebe“ als frischgebackene Eheleute registrieren ließen. Darunter war der Goldmedaillengewinner bei den Paralympics 2012 im Tischtennis, Rungroj Thainiyom und seine jetzt Ehefrau Narumol Chaichumpoo, und der Sänger Thana Limpayaraya mit der ehemaligen Schönheitskönigin Kanika Phusri.

Großer Andrang herrschte einmal mehr in der Bangkoker Bezirksverwaltung Bang Rak. Weil Bang Rak auf Thai „Dorf der Liebe“ heißt, wollten sich in dem Standesamt an der Charoenkrung Road viele Paare das Ja-Wort geben. Zumal die Eheleute bei einer Verlosung zehn Heiratsurkunden aus Gold gewinnen konnten.

Festlich-tierisch ging es im Nong Nooch Tropical Garden vor den Toren Pattayas zu. Dort schlossen mehrere Paare auf dem Rücken eines Elefanten den Bund fürs Leben. Stilvoll vollzog denn auch ein Standesbeamter die Eheschließung auf einem Dickhäuter.

Und im südlichen Trang tauschten Paare ihre Ringe unter Wasser aus. Für die 21. Eheschließungszeremonie für Taucher vor der Kradan-Insel hatten sich von Montag bis Mittwoch 20 Paare angemeldet, darunter zehn aus dem Ausland: sieben kamen aus China und jeweils ein Paar aus Südkorea, der Türkei und den USA.